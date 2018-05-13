وزير النقل: لن أتراجع عن قرار زيادة تذكرة المترو

وأضاف "عرفات"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت: "أنا خدام للمواطن المصري، وبحافظ على مرفق المترو لأن البديل عن ذلك مرعب"، منوها أن شركة المترو بها ما يقرب من 7 آلاف موظف.



وأشار وزير النقل: إلى "لن أتراجع عن قرار زيادة تذكرة مترو الأنفاق، والرحيل عن الوزارة لا يقلقني"، مؤكدا أن القرار الذى اتخذه قرار مؤسسي وليس فردي.