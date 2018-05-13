مفاجأة صادمة بشأن السعر العادل لتذكرة المترو

أكد عمرو شعت، مساعد وزير النقل لشؤون الأنفاق والسكة الحديد والطرق، إن "تذكرة مترو الأنفاق مازالت مدعمة حتى الآن، على الرغم من ارتفاع سعرها".

وأوضح "شعت"، أن في تصريحات لبرنامج "كل يوم"، على قناة "ON E"، مساء السبت، أن "السعر العادل لأكثر من 16 محطة هو 16.44 جنيه، أي أن الدول كانت تدعمها بـ14.44 جنيه، والآن مازالت مدعمة بـ9.44 جنيهات".