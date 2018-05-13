نائبة رئيس "وست هام" تغازل صلاح .. هكذا رد المصريون

13 مايو 2018 - 06:29 ص

غازلت كارين برادي - نائب رئيس نادي "وست هام" الإنجليزي - نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول .



وقالت "كارين" في حوار لها مع صحيفة "ذا صن" البريطانية : "أحد أصدقائي يرى صلاح هو الأفضل في انجلترا منذ زمن جورج بيست .. بالنسبة لي أرى الأمر ينطبق على إدين أزار لاعب تشيلسي إذا كان في مستواه ".



وأضافت : "لم نرى ساحرًا هدافا مثل صلاح منذ بداية الألفية .. كما ترى فقد سجل 43 هدفا في موسم واحد .. الحقيقة أننا أيضًا لم نر مصريا جذابًا مثل صلاح إلا حين رأينا عمر الشريف ".



وتابعت : "شعره المجعد يذكرني بكيفين دي بروين الذي لا يبتسم أبدًا .. ومع ذلك فهما الأفضل في الدوري الإنجليزي".



وسخر النشطاء من تصريحات "كارين" ، مطالبين منها الابتعاد عن صلاح في ظل اقتراب كأس العالم ، حيث قال أحدهم : "

