فيديو كارثي من داخل مستشفى المنصورة الجامعي

13 مايو 2018 - 07:05 ص

عرض الإعلامي جابر القرموطى، مقطع فيديو يرصد تسلل الباعة الجائلين لمستشفى جامعة المنصورة في الدقهلية، وبيع الملابس الجاهزة وسط المرضى.

وعقب الشعراوى كمال مدير المستشفيات الجامعية بالمنصورة، علي الفيديو المعروض ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "النهار"، قائلا إن الباعة الجائلين يتسللون إلى كافة مستشفيات مصر خلال الزيارة.

وأضاف كمال، بأن مستشفى المنصورة يدخله أكثر من 2000 زائر يوميا، وأفراد الأمن لا يستطيعون تفتيشهم جميعا.

شاهد الفيديو..