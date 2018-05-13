  • الأحد 13 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:52 ص
بحث متقدم
صلاح

مكاسب "صلاح" في آخر جولات "البريميرليج"

سيد على للداخلية عن مقتل ريجيني: "الكذب بيجيب كذب"

مواجهة نارية بين سيد علي ومسئول بالنقل

على مصلحي وزير التموين

وزير التموين للمواطنين: "هأكلكم رز"

عبد الناصر بعد حادث المنشية

وزير إخواني أبلغ عبد الناصر بعملية اغتياله

الإعلامي جابر القرموطى

فيديو كارثي من داخل مستشفى المنصورة الجامعي

الدولار

أسعار الدولار في البنوك

الإبراشي

جدة تقتل حفيدها الرضيع .. وابنتها تطالب بإعدامها

المطرب مرتديا تيشيرت صلاح

مطرب عالمي يغني لصلاح .. وأغنيته تحقق ملايين خلال ساعات

تذكرة المترو

طريقة يمكنك من خلالها الحصول على تذكرة المترو بسعرها القديم

صلاح وكارين

نائبة رئيس "وست هام" تغازل صلاح .. هكذا رد المصريون

النقل: "عندنا خصومات مش موجودة فى العالم"

آخر الأخبار

هشام عرفات، وزير النقل
هشام عرفات، وزير النقل

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

سقوط مسجل خطر أثناء سرقته كبار السن بالمترو

#

(المهندس حسين صبور: ارتفاع أسعار السكن)

#

بالفيديو.. أرجنتينية تدخل "جينيس" بطول شعرها

#

محمد صلاح أفضل لاعب فى العالم 2017 باستفتاء "ESPN"

نقابة الصحفيين

محمود كامل

ابو السعود محمد

لجنة القيد

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الحكومة قدمت خصومات جيدة للموظفين الذين يستقلون مترو الأنفاق يوميًا، قائلاً: "عاملين نظام اشتراك ممتاز، وعاملين خصومات مش موجود فى العالم".

وأضاف "عرفات"  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على  فضائية "الحياة"، أن هناك نظام اشتراك لفئة التذكر ذات الـ 3 جنيهات، بمعدل 180 رحلة لـ 3 أشهر بقيمة 360 جنيهًا، كما يوجد لدى أصحاب الفئة الثالثة 7 جنيهات، خصومات تصل لـ57%، معقبًا: "الإنسان دا بيركب كل يوم وزبونا، حيث سيدفع حوالى 525 جنيهًا كل 3 شهور، بمعدل 2.97 قرش فى الرحلة".

وتابع وزير النقل، كما أن اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب المعاشات وكبار السن، لن تتأثر بالزيادة الجديدة، مضيفًا أن زيادة أسعار تذكرة المترو كان ضرورة حتمية لاستمرار المرافق فى تقديم أفضل خدمة للركاب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل الإسلاميون عائدون ؟

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» عماد حسين يطالب الحكومة بالكشف عن الأزمة الحقيقية للمترو
» عضو بالصحفيين يعتذر عن حالة التخبط بسبب تأجيل لجنة القيد
» مغني أمريكي يقدم أغاني ذات إيحاءات جنسية
» النقل: "عندنا خصومات مش موجودة فى العالم"
» درجات الحرارة المتوقعة اليوم
» منع دبلوماسي أمريكي من العودة لتورطه في جريمة قتل
» شاهد .. كلب يمنع أي شخص من لمس صاحبه الذي فقد وعيه
» شاهد .. أعجب مظاهرة في إيطاليا .. وأغرب طريقة لفضها
» شاهد .. هنود يضربون دبًا حتى قتله .. وينقذون صديقهم
» كشف فضيحة لسفير أمريكا بإسرائيل: يمول تنظيمات إرهابية
» الأيام القادمة أسود من 1967

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون