» النقل: "عندنا خصومات مش موجودة فى العالم"

13 مايو 2018 - 07:07 ص

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الحكومة قدمت خصومات جيدة للموظفين الذين يستقلون مترو الأنفاق يوميًا، قائلاً: "عاملين نظام اشتراك ممتاز، وعاملين خصومات مش موجود فى العالم".

وأضاف "عرفات" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، أن هناك نظام اشتراك لفئة التذكر ذات الـ 3 جنيهات، بمعدل 180 رحلة لـ 3 أشهر بقيمة 360 جنيهًا، كما يوجد لدى أصحاب الفئة الثالثة 7 جنيهات، خصومات تصل لـ57%، معقبًا: "الإنسان دا بيركب كل يوم وزبونا، حيث سيدفع حوالى 525 جنيهًا كل 3 شهور، بمعدل 2.97 قرش فى الرحلة".

وتابع وزير النقل، كما أن اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب المعاشات وكبار السن، لن تتأثر بالزيادة الجديدة، مضيفًا أن زيادة أسعار تذكرة المترو كان ضرورة حتمية لاستمرار المرافق فى تقديم أفضل خدمة للركاب.