وزير النقل يتوعد المخالفين بـ"المترو"

13 مايو 2018 - 07:09 ص

توعد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، متجاوزي بوابات المترو دون تذكرة قائلاً: "عقوبة من يتخطى بوابات مترو الأنفاق دون تذكرة، سيخضع للغرامة بقيمة 50 جنيهًا.

وأعلن "عرفات" خلال حواره مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، عن رفضه مهاجمة المواطنين لبوابات المترو دون تذاكر، قائلاً: "ده يرضي الله ورسوله؟، ومش هسمح بالكلام ده تانى".

وأشار وزير النقل، إلى أن وقوف مواطن على قضبان المترو أمر غير طبيعي، مضيفًا: "بص على الكاميرا قبل ما تنام على قضبان المترو".



