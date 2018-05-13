رد "المصيلحي" على زيادة المالية ببطاقات التموين

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رد الدكتور على المصيلحى؛ وزير التموين على الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بشأن الزيادة على حصة البطاقات التموينية في شهر رمضان، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية "أون إي"، إن قيمة الـ 50 جنيهًا للفرد على بطاقة التموين، تكفى لشراء السلع التموينية الجيدة.

وأضاف أن مكاتب التموين تعمل خلال شهر رمضان ويتم صرف السلع التموينية لمن لم يستلموا البطاقات المميكنة لأى سبب من الأسباب.

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