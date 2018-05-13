وزير التموين للمواطنين: "هأكلكم رز"

13 مايو 2018 - 07:22 ص

طمأن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المصريين بسبب موضوع الأرز، قائلا: "عندنا أرز على أرض مصر يكفينا طول السنة دون محصول العام الجديد".

وأضاف "المصيلحي" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي" أنه تمت زراعة مليون و800 فدان العام الماضي، والفدان الواحد ينتج ثلاثة أطنان من الأرز، أي حوالي 5.5 مليون طن، واستهلاكنا في العام 2 مليون طن.

وأكد وزير التموين، أنه سيتم التنسيق مع منتجي الأرز لبحث تحرك سعر الأرز، متابعًا: "مينفعش أسمع في التليفزيون أن الرز بعشرة ونص"، لافتًا إلى أن البعض يعرض بـ6.5 جنيه، وسيتم وضع استراتيجية واضحة، معقبًا: "بطمن الناس اللي بيحب الرز هياكل الرز".