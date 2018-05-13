النقل: "الناس هما اللي قالوا ارفعوا سعر التذكرة"

13 مايو 2018 - 07:24 ص

أكد الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، أن معظم من يهاجمون قرارات رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، لا يستقلون المترو.

وأوضح "شعث"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي" أنه على مدار عام ونصف منذ تولي الدكتور هشام عرفات، مسؤولية الوزارة، يقوم بجولات ميدانية، مضيفا: "بيسأل الناس، والناس كلهم قالوا له ارفع التذكرة".

وتابع شعث:" الناس قالت للوزير، إحنا بننزل حلوان، وباخد توك توك لغاية بيتنا بخمسة جنيهات، إزاي ابقى جاي من المرج لحلوان باتنين جنيه وأخد توك توك بخمسة جنيهات".