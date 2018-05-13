مفاجأة صادمة بواقعة تحرش طفل بطفلة

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كشف محمد زايد، والد الطفلة المعتدي عليها بالتقبيل، تفاصيل جديدة عن الواقعة قائلاً: "إن الواقعة مغلوطة وكيدية وليس لها أي أساس من الصحة، لافتًا إلى أن الواقعة الحقيقية أنه وجد ابنته مصابة بنزيف في الأنف وكدمات بالرأس بسبب دفع أحد الأطفال ابنته نحو الأرض، فقام بالذهاب للمدرسة واشتكى مديرة المدرسة، ولم يجد أي تحرك".

وتابع "زايد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، بأنه حرر محضرًا ضد مديرة المدرسة بسبب تواجد الطفل في المدرسة دون السن القانونية، مشيرًا إلى أن الحديث بأنه قام بتقديم محضر ضد الطفل بتهمة تقبيل ابنته، أمر لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أنه جلس مع والد الطفل في مجلس عرفي، وحكم له بـ40 ألف جنيه كتعويض، ولكنه رفض، في مقابل تنازل الطرف الآخر عن القضية، لافتًا إلى أن المحكمة لم تبرأ الطفل حتى الآن مثلما تناولت مواقع السوشيال ميديا.

وأضاف سامح مدكور، والد الطفل المتهم بالتحرش بطفلة، خلال نفس المداخلة الهاتفية، أن تحريات المباحث تحدثت بأن الطفل قام بدفع الطفلة مما أدى لإصابتها بكدمات علمًا بأن الشهود الموجودة في المدرسة نفت ذلك.



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