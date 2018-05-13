قاضٍ لمتهمة بقتل زوجها وعشيقها :"لو بإيدى لقطعتكم كل يوم حتة"

13 مايو 2018 - 07:29 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي مقطع فيديو للمستشار بلال أبو السعود رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية وهو يعنف زوجة قتلت زوجها بمشاركة عشيقها.

وظهر بالفيديو المعروض ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، عتاب وتعنيف القاضي للزوجة الخائنة، قائلا: "إنتي مشيتي وراء نزواتك، وحاولتي تقتلي زوجك بالسم مرة وربنا نجاه، وفضلتي مع عشيقيك في القذارة، عملت عار هيفضل ملازم لأولادك في حياتك ومماتك، كنت سبيه يربي العيال".

وتابع "زوجك حاول يرضيكي بكل السبيل، وكان يعمل في أكثر من عمل لكي يوفر طلباتك، أخس عليكي، لعنة الله عليكي ليوم الدين"، وتلا حكم المحكمة بمعاقبة الزوجة وعشيقها بالاعدام شنقًا عما أسند اليهما من تهمة قتل للزوج.

واختتم الحكم قائلاً: "والله لو كان الأمر بيدي لكنت نفذت الحكم فيكم بتقطيعك كل يوم حتة، على الشاب اللي راح ده".

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