مفاجأة بواقعة "الخراف النافقة" في البحر الأحمر

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قال أحمد غلاب، رئيس محميات البحر الأحمر، إن وزير البيئة  وجه بانتشال الخراف التي تم إلقاءها في البحر الأحمر، ودفنها بشكل آمن تحت إشراف الطب البيطري.

وأضاف رئيس محميات البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، بأن القوات البحرية تمكنت من ضبط المركب التي ألقت هذه الخراف النافقة وتمت إحالتها للتحقيق، مشيرًا إلى أن هذه السفينة كان عليها شحنة خراف من رومانيا متجهة إلى الأردن.

وأشار إلى أن قبطان السفينة اعترف بإلقاء هذه الخراف النافقة في البحر الأحمر، لافتًا إلى أن القانون يحظر إلقاء أي حيوانات نافقة في البحر.


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