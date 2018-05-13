» الطالبة مريم تتوقع قتلها قبل وفاتها

13 مايو 2018 - 07:40 ص

عرضت فضائية "دي إم سي" رسالة للطالبة مريم مصطفى، التي قُتلت في لندن، سجلتها قبل وفاتها بأربعة أشهر، أكدت فيها أن حياتها في خطر وطلبت المساعدة.

وقالت الطالبة المقتولة إن الأطباء سمحوا لها بالخروج من المستشفى، رغم سوء حالتها الصحية، وعرضت الشهادات التي تثبت ذلك، ووصفت المجتمع البريطاني بالعنصرية ضدها.

وأضافت أن الإسعاف تأخرت في الوصول إليها لإنقاذها، وكانت تعاني من متاعب في القلب، مؤكدة أنها لا تشعر بأمان وتتوقع أن تموت، مطالبة بالمساعدة، لأنها خائفة.

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