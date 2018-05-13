مواجهة نارية بين سيد علي ومسئول بالنقل

13 مايو 2018 - 08:03 ص

اندلعت مواجهة جريئة بين الإعلامي سيد علي ومساعد وزير النقل الدكتور عمرو شعث، بعد أن واجهه بعدد من الأسئلة حول أسباب زيادة تذاكر المترو قائلا له: "يا أفندم بدل ما تعملي أكشاك فتوي في محطات المترو، خليلي المحطات زي محطات مترو نيويورك ولا هي زيادة وخلاص".

ومن جهته رد "شعث" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم مع الإعلامي سيد علي قائلا: "يا فندم حضرتك إحنا دولة فقيرة وبسيطة" ليقاطعه علي قائلا: "يا دكتور أنا مش موافق علي كلام حضرتك".

وأضاف "علي" موجهًا حديثه لشعث قائلاً: "يا أفندم حضراتكم بتقولوا شيء وبتعملوا شيء آخر".

ورد شعث: "يا أستاذ سيد حضرتك التذكرة واقفة ع الدولة بـ16 جنيها، المواطن بياخدها بـ7 جنيهات" ليقاطعه علي قائلاً: "مقلتوش ليه الكلام دا من زمان هنقتنع إزاي بكلامكم دلوقتي".

ومن جهته رد شعث قائلاً: "يا أفندم أنا مواطن زي زيك" لينفعل علي قائلا: "لا حضرتك مش مواطن زي لا أنت ولا الوزير حضراتكم بتاخدوا راتب 44 ألف جنيه ومعاش 33 ألف جنيه أنا باخد 1600 معاش".

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