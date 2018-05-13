سيد علي: فهمونا الحكاية أيه؟

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عقب الإعلامي سيد علي، علي خسارة البرلماني مصطفي الجندي أمام "نكودو دانج" علي مقعد رئاسة البرلمان الأفريقي قائلاً:"هنا لازم نقول انتباه ونسأل فهمونا الحكاية إيه".

وأضاف علي خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،  قائلاً: "محدش يقولي دي حالة فردية لا مش حالة فردية، لازم نسأل نفسنا إيه الحكاية، إحنا بنتقدم بمرشحين لا تنطبق عليهم المعايير".

وتابع: "مش معني إني طلعت في برنامج ولبست جلبية يبقي أنا خلاص الشخص المناسب، الحقيقة مصطفى الجندى وزارة الخارجية اشتغلته والدولة المصرية".

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