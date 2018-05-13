مطرب عالمي يغني لصلاح .. وأغنيته تحقق ملايين خلال ساعات

13 مايو 2018 - 08:23 ص

أطلق مطرب الراب الفرنسي "لافوين" أغنية للإشادة بنجمنا المصري محمد صلاح ، وقد حققت نحو مليون ونصف المليون مشاهدة خلال ساعات من طرحها.



وصور المطرب تلك الأغنية بطريقة الفيديو كليب وتحدث فيها عن إنجازات صلاح مع ليفربول والمنتخب المصري ، كما ناقش إمكانية حصوله على جائزة الكرة الذهبية ، مؤكدًا أن صلاح لن يحصل عليها لمجرد أن اسمه (محمد) لأن القائمين على الجائزة عنصريون حسب رأيه.



لافوين هو مطرب فرنسي من أصل مغربي ، ويعتبر من أشهر فناني الراب في فرنسا ، وقد أهدى أغنية من قبل لديدييه دروجبا نجم منتخب كوت ديفوار وغيره من اللاعبين.



الفيديو:





