شاب يضرب طفلاً بـ"مطواة" داخل لجنة الامتحان

13 مايو 2018 - 08:35 ص

روى الطالب مصطفى بإحدى المدارس الابتدائية في الهرم، تفاصيل اعتداء شاب عليه وإصابته في الوجه داخل الفصل بمطواة، قائلاً:"أثناء توجهي للمدرسة رأيت طفلين يعتديان على آخر بالضرب فتدخلت لإنقاذه، فتصور أحدهما أنني صديق الطالب وانهالا عليَّ بالضرب.

وأضاف المجني عليه خلال التقرير الذي عرضه الإعلامي وائل الإبراشى المذاع ببرنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" فدفعت أحدهما بيدي فسقط على الرصيف وأصيب في رأسه".

وتابع بعد انتهاء الفترة الأولى من الامتحان فوجئت بشابين أحدهما مسكنى من شعرى والثانى ضربني في وجهى بمطواة".

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