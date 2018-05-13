أسعار الدولار في البنوك

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البنوك

الجنيه

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 13 مايو.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.6992 جنيهًا للشراء 17.7969 جنيهًا للبيع فى البنك المركزى، وسجل في البنك الأهلي نحو 17.67 جنيه للشراء، و17.77 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة بلغ نحو 17.71 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجلت نحو 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط سعر الصرف عند 17.78 جنيه.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.


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