» عضو بالصحفيين يعتذر عن حالة التخبط بسبب تأجيل لجنة القيد

13 مايو 2018 - 09:31 ص

وجه محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين اعتذارًا للصحفيين المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين والمقرر لها اليوم الأحد لافتًا إلى أن غياب أبو السعود محمد عضو اللجنة هو السبب الرئيسي في التأجيل.

وقال "كامل" في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أعتذر لكل زملائي المتقدمين للجنة القيد عن حالة التخبط الخارجة عن إرادتي وعن إرادة عدد من زملائي أعضاء المجلس، لم نخطر بغياب الزميل أبو السعود محمد سوى ظهر اليوم، وعلى مدار اليوم حاولنا التوافق على طرح اسم عضو ثالث في اللجنة".

وأضاف: "وبالفعل استجبت مع عدد من زملائي بالمجلس لاقتراح الأستاذ حاتم زكريا سكرتير عام النقابة "مشكورا" باختيار الزميل حسين الزناتي لعضوية لجنة القيد، إلا أنني علمت برفض البعض لهذا الطرح وإصرارهم على فرض إرادتهم دون انعقاد اجتماع للمجلس".

وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين: "وفوجئت بإعلان تأجيل انعقاد اللجنة، أعتذر مرة أخرى لكل زميل تضرر، ولكنه قدر تتحملونه معنا بسبب من يفرضون إرادة الأمر الواقع ويضربون بالقوانين عرض الحائط، وبسبب غياب الرؤية عن هيئة مكتب النقابة التي تحاول إدارة أمور النقابة منفردة، وعزائي أنكم أصبحتم شهودا على واقع سيء نحاول تغييره، وننتظر تشرفكم بعضوية النقابة وتشرفنا بزمالتكم حتى يكون لكم بصمة في تغيير هذا الواقع".

وانهالت التعليقات على تدوينة "كامل" وجاء أبرزها:

قال ناشط: "حاجة تحزن.. يعني أي صحفي بينتظر يوم لجنة القيد بالنقابة بفارغ الصبر.. قتلوا فرحتهم باليوم ده".

وأضاف آخر: "أبو السعود رفض الاختيارات ولا ايه، سامع أن في حاجات وقصص".

ودون ناشط قائلاً: "والله كل يوم بيأكد الاختيار الغلط لكن كل اللي أنا عاوزه أقوله إن لازم نتكاتف جميعًا لتغيير الواقع وأعتقد الفترة اللي فاتت أثبتت أنه لا يمكن تكرار الخطأ".



