  • الأحد 13 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:50 ص
بحث متقدم
صلاح

مكاسب "صلاح" في آخر جولات "البريميرليج"

سيد على للداخلية عن مقتل ريجيني: "الكذب بيجيب كذب"

مواجهة نارية بين سيد علي ومسئول بالنقل

على مصلحي وزير التموين

وزير التموين للمواطنين: "هأكلكم رز"

عبد الناصر بعد حادث المنشية

وزير إخواني أبلغ عبد الناصر بعملية اغتياله

الإعلامي جابر القرموطى

فيديو كارثي من داخل مستشفى المنصورة الجامعي

الدولار

أسعار الدولار في البنوك

الإبراشي

جدة تقتل حفيدها الرضيع .. وابنتها تطالب بإعدامها

المطرب مرتديا تيشيرت صلاح

مطرب عالمي يغني لصلاح .. وأغنيته تحقق ملايين خلال ساعات

تذكرة المترو

طريقة يمكنك من خلالها الحصول على تذكرة المترو بسعرها القديم

صلاح وكارين

نائبة رئيس "وست هام" تغازل صلاح .. هكذا رد المصريون

مغني أمريكي يقدم أغاني ذات إيحاءات جنسية

الصفحة الأخيرة

آر كيلي
آر كيلي

وكالات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. إيحاءات جنسية لمقدم "المطبخ" بالقناة الأولى

#

16 يناير.. أولى جلسات محاكمة مخرج وممثل كليب "بص أمك"

#

مغنية تثير الجدل بالإيحاءات الجنسية في كليبها الجديد

#

فيلم إباحي يقيل "الرجل الثاني" في بريطانيا من منصبه

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

عاود المغني الأمريكي آر كيلي، الظهور أمام جمهوره لأول مرة منذ اتهامه بسوء معاملة النساء وسوء السوك الجنسي.

وتحدث كيلي للجمهور في ولاية نورث كارولينا الأمريكية مساء يوم الجمعة، قائلا "إنه تحمل الكثير على مدار الأيام الماضية"، ثم قدم مجموعة أغاني تحمل إيحاءات جنسية.

وتظاهر عدد من المحتجين ضده خارج قاعة الحفل. وكانت حملة بعنوان "#ليصمت آركيلي" #MuteRKelly قد دعت إلى مقاطعة المغني وحفلاته.

ونفى مغني الراب، 51 عاما، ارتكاب أية أفعال خاطئة. ولم توجه إليه اتهامات جنائية حتى الآن.

وكان المغني قد نفى أيضا صحة تقارير زعمت احتجازه شابات في منزله رغم إرادتهن.

وفي أول ظهور له منذ الحملة التي استهدفته، شكر كيلي كل من وقف إلى جانبه وكل داعميه ممن حضروا حفله.

وأضاف أنه تلقى طلبا بتقديم أغنيات معتدلة، لكنه بدأ بأداء أغنيات صريحة جنسيا، وقام بإيحاءات جنسية على المسرح أيضا ووضع هاتف أحد المعجبين بين ساقيه.

وطالت الحملة ضد كيلي مواقع الإنترنت أيضا، وأعلنت خدمة "سبوتيفاي" للبث الموسيقي، يوم الخميس، حذف أعماله من قوائم التشغيل والأغنيات التي ترشحها للمستخدمين للاستماع إليها.

واكتسبت الحملة ضد كيلي زخما الأسبوع الماضي، عندما تبنتها حركة "انتهى الوقت" ضد التحرش الجنسي.

ودعت الحركة إلى فتح تحقيق مناسب في جميع الادعاءات والاتهامات ضد المغني.

ونفى كيلي جميع الاتهامات وأكد أنه "يدعم أهداف الحركة المساندة للنساء".

وتجددت الاتهامات ضده أبريل/نيسان الماضي، إذ قالت شريكته السابقة إنه نقل لها "عمدا" أمراضا جنسية.

ويعد آر كيلي أحد أنجح مغنين الراب على مر التاريخ في أمريكا، وبلغت مبيعات أسطواناته 40 مليون في جميع أنحاء العالم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل الإسلاميون عائدون ؟

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» عماد حسين يطالب الحكومة بالكشف عن الأزمة الحقيقية للمترو
» عضو بالصحفيين يعتذر عن حالة التخبط بسبب تأجيل لجنة القيد
» مغني أمريكي يقدم أغاني ذات إيحاءات جنسية
» النقل: "عندنا خصومات مش موجودة فى العالم"
» درجات الحرارة المتوقعة اليوم
» منع دبلوماسي أمريكي من العودة لتورطه في جريمة قتل
» شاهد .. كلب يمنع أي شخص من لمس صاحبه الذي فقد وعيه
» شاهد .. أعجب مظاهرة في إيطاليا .. وأغرب طريقة لفضها
» شاهد .. هنود يضربون دبًا حتى قتله .. وينقذون صديقهم
» كشف فضيحة لسفير أمريكا بإسرائيل: يمول تنظيمات إرهابية
» الأيام القادمة أسود من 1967

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون