  • الأحد 13 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:59 م
بحث متقدم
مشاري بن راشد

مشاري بن راشد للإخوان: رمضان شهر المعارك

فيصل القاسم

مذيع الجزيرة : يا لهوي أختي قاضية بإسرائيل

الأب مانويل

الأب مانويل للفلسطينيين : القدس لن يحررها إلا صلاح الدين

صلاح

رسميًا.. "صلاح" أول عربي يحصد هذه الجائزة

الحبس الانفرادي

براءة ضابطي الأمن الوطني من تهمة تعذيب محام حتى الموت

مدرسة نموذجية بحي الزبالين

شاهد بالصور..واقعة لا تصدّق بحي الزبالين

محمد سعد عبد الحفيظ- عضو مجلس نقابة الصحفيين

عنان سيدفع ثمن تصريحات الملياردير الإخوانى

صلاح وكارين

نائبة رئيس "وست هام" تغازل صلاح .. هكذا رد المصريون

سيد على للداخلية عن مقتل ريجيني: "الكذب بيجيب كذب"

مواجهة نارية بين سيد علي ومسئول بالنقل

صلاح

مكاسب "صلاح" في آخر جولات "البريميرليج"

منع دبلوماسي أمريكي من السفر لتورطه في جريمة قتل

عرب وعالم

منع دبلومتسي أمريكي من مغادرة باكستان
منع دبلومتسي أمريكي من مغادرة باكستان

وكالات

أخبار متعلقة
#

ثلاثيني يقتل خادمته وينهي حياته ببندقية صيد

#

"أوغلو" يحرج "أبو الغيط" بسبب سوريا

#

شاهد.. عارضة أزياء تتلقى رصاصة قاتلة في الرأس

#

مريض نفسى يقتل أمه وخالته بأسوان

حادث مروري

منع

دبلوماسي أمريكي

السلطات الباكستانية

مغادرة البلاد

أجبرت السلطات الباكستانية طائرة عسكرية أمريكية علي عدم نقل دبلوماسي أمريكي ، حيث غادرت بدونه ، عقب تورطه في حادث مروري ، ومنعته من مغادرة البلاد.

وجاءت الخطوة بعد يوم من إعلان باكستان أنها ستقيد تنقلات كل الدبلوماسيين الأمريكيين في البلاد ردا على قيود مشابهة على دبلوماسييها من واشنطن.

ورفض متحدث باسم السفارة الأمريكية في إسلام أباد التعليق على التقارير الإعلامية، بينما لم يؤكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن أو ينف تلك التقارير.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: "من أجل خصوصية الأشخاص الذين على صلة بهذا الموضوع وسلامتهم، لا يمكننا الكشف عن المكان المتواجد به الدبلوماسي حاليا".

كانت صحيفتا "ذا نيشن" و"إكسبريس تريبيون" الباكستانيتان قد ذكرتا أمس السبت أن الأزمة الأخيرة في العلاقات بين البلدين تفاقمت عندما منعت السلطات الباكستانية الملحق العسكري الأمريكي من المغادرة كما كان مقررا.

كما حكمت محكمة في إسلام أباد بأن الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الملحق العسكري قد لا تطبق فيما يتعلق بحادث سير وقع في السابع من أبريل الماضي عندما صدمت سيارة الملحق دراجة نارية وقتلت قائدها البالغ من العمر 22 عاما.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل الإسلاميون عائدون ؟

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» كيف وصف "البرادعي" الوضع الحقوقى بالبلاد؟
» الذهب يرتفع 10 جنيهات
» اشتباكات عنيفة بمجمع حكومي شرقي أفغانستان
» صهر ترمب وابنته يصلان تل أبيب للاحتفال بنقل السفارة
» إسرائيليون : الاحتلال لا يمثل يهوديتي
» بالمستندات.. أهالي "الخمسين" للسيسي: ولادنا في خطر
» تفسيران لرؤيا أخت الزوج متزوجة من رجل آخر
» عماد حسين يطالب الحكومة بالكشف عن الأزمة الحقيقية للمترو
» عضو بالصحفيين يعتذر عن حالة التخبط بسبب تأجيل لجنة القيد
» مغني أمريكي يقدم أغاني ذات إيحاءات جنسية
» النقل: "عندنا خصومات مش موجودة فى العالم"

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون