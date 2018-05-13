منع دبلوماسي أمريكي من السفر لتورطه في جريمة قتل

13 مايو 2018 - 09:50 ص

أجبرت السلطات الباكستانية طائرة عسكرية أمريكية علي عدم نقل دبلوماسي أمريكي ، حيث غادرت بدونه ، عقب تورطه في حادث مروري ، ومنعته من مغادرة البلاد.

وجاءت الخطوة بعد يوم من إعلان باكستان أنها ستقيد تنقلات كل الدبلوماسيين الأمريكيين في البلاد ردا على قيود مشابهة على دبلوماسييها من واشنطن.

ورفض متحدث باسم السفارة الأمريكية في إسلام أباد التعليق على التقارير الإعلامية، بينما لم يؤكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن أو ينف تلك التقارير.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: "من أجل خصوصية الأشخاص الذين على صلة بهذا الموضوع وسلامتهم، لا يمكننا الكشف عن المكان المتواجد به الدبلوماسي حاليا".

كانت صحيفتا "ذا نيشن" و"إكسبريس تريبيون" الباكستانيتان قد ذكرتا أمس السبت أن الأزمة الأخيرة في العلاقات بين البلدين تفاقمت عندما منعت السلطات الباكستانية الملحق العسكري الأمريكي من المغادرة كما كان مقررا.

كما حكمت محكمة في إسلام أباد بأن الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الملحق العسكري قد لا تطبق فيما يتعلق بحادث سير وقع في السابع من أبريل الماضي عندما صدمت سيارة الملحق دراجة نارية وقتلت قائدها البالغ من العمر 22 عاما.