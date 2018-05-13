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اليوم.. إعادة محاكمة 39 متهمًا فى أحداث عنف المنيا

قضايا وحوادث

محكمة عسكرية
محكمة عسكرية

جمال زكى

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محاكمات

احداث عنف

متهمين

المحكمة العسكرية

محافظة المنيا

تستانف اليوم الأحد المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط تأجيل إعادة محاكمة 39 متهمًا فى أحداث عنف وقعت بمراكز محافظة المنيا.

وأضاف المصدر أن المحكمة  سوف تواصل الاستماع للمرافعة عن المتهمين فى  4 قضايا  وقعت أحداثها بمراكز محافظة المنيا إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 وأشار المصدر إلى أن 11 متهمًا فى أحداث أبو قرقاص و6 متهمين فى اقتحام سنترال ديرمواس و5 متهمين فى أحداث بندر المنيا  و17 متهمًا  فى أحداث اقتحام نقطة  شرطة الحواصلية بمركز المنيا.

 وكانت  المحكمة  العسكرية  قضت خلال الشهور الماضية بالسجن المؤبد غيابيًا بحق المتهمين المدانين اليوم  قبل أن يتم القبض عليهم وتعاد ؟إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة.

 

 

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