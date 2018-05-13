مكاسب "صلاح" في آخر جولات "البريميرليج"

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يلتقي في تمام الرابعة من مساء اليوم الأحد فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع برايتون في آخر لقاءات الدوري الإنجليزي على ملعب "آنفيلد".

ويسعى "صلاح" في مباراة اليوم لاستعادة نغمة التهديف التي غابت عنه في المباريات الثلاث الأخيرة مع ليفربول بجميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية، حيث يحتاج لتسجيل هدف وحيد والوصول إلى الهدف 32، لكسر الرقم القياسي المسجل باسم الثلاثي لويس سواريز مع ليفربول والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد وألان شيرار مع بلاكبيرن روفرز الذي أحرز 31 هدفًا في موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي بنظام الـ 38 جولة.

ويحتل ليفربول المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين فقط على تشيلسى صاحب المركز الخامس، بينما يملك برايتون 40 نقطة فى المركز الرابع عشر.

ويسعى ليفربول لطمأنة جماهيره فى الظهور الأخير قبل مواجهة ريال مدريد الإسبانى يوم 26 مايو الجارى بمدينة "كييف" الأوكرانية فى نهائى دورى ابطال اوروبا، بتحقيق الفوز فى مباراة اليوم وتقديم عرض قوى، بعدما اكتفى بتحقيق انتصار وحيد فى أخر 5 مباريات خاضها بجميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم أو الحصول على نقطة التعادل لضمان الصعود إلى النسخة القادمة من مسابقة دورى أبطال أوروبا، فى ظل الصراع المحتدم مع تشيلسى على خطف البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة لدورى الأبطال.

فى حين سيتراجع ليفربول إلى المركز الخامس ويكتفى بالتأهل إلى مسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج" حال الهزيمة أمام برايتون وتفوق تشيلسى على نيوكاسل يونايتد، علما بأن ليفربول لم يتذوق مرارة الهزيمة على ملعب "آنفيلد" فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم.



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