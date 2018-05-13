تعزيزات أمنية لتأمين "تواضروس" بالزيتون

13 مايو 2018 - 10:06 ص

انتشرت التعزيزات الأمنية بمحيط كاتدرائية العذراء بالزيتون لتأمين احتفالات الأقباط برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية قداس بمرور 50 عامًا على ظهور العذراء مريم أعلى كنيستها بالزيتون.

وقامت قوات الشرطة بإغلاق الشوارع بالحواجز الأمنية وظهرت الشرطة النسائية لتفتيش الحاضرات.

كما يحضر القداس أساقفة المجمع المقدس وحشد غفير من شعب الكنيسة.

كان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، قد اعتبر أن ظهور العذراء فى الزيتون، رسالة محبة وسلام وفرح ومؤازرة، مضيفًا: "أمنا العذراء لها مكانتها الطيبة فى قلوب كل المصريين مسيحيين ومسلمين، ونحن نحتفل بهذه الاحتفالات الكبيرة التى نتذكر فيها عمل الله معنا ونتذكر كيف افتقدنا الله بهذه القديسة على أرضنا فى بلادنا مصر".

ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات بكنيسة الزيتون حتى صباح اليوم حيث يختتم البابا تواضروس الاحتفالات.



