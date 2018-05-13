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ببنى سويف

تحصين 200 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى

قبلي وبحري

"بيطري الوادي الجديد" تنفذ حملات تحصين الماشية
"بيطري الوادي الجديد" تنفذ حملات تحصين الماشية

مصطفى البحار

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صرح الدكتور طارق الوكيل مدير عام مديرية الطب البيطري ببني سويف إن الوحدات البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري في بني سويف حصنت نحو 200 ألف رأس من الأبقار والأغنام ضد مرض الجلد العقدي.

كشف مدير عام الطب البيطرى ببنى سويف على أن هناك أربعة أمراض مستوطنة فى مصر منها الجلد العقدى والذى ظهرت به 3 حالات إصابة بقرى ومدن المحافظة فى شكل عقد جلدية على أجسام الأبقار وحبوب جلدية على أجسام الجاموس والأغنام. ولفت الوكيل أن المرض ينتقل عن طريق لدغ الناموس لرؤوس الماشية وينتشر بين مثيلاتها، لذلك أرسل عدة مذكرات إلى مديريتى الصحة والزراعة للقيام بدورها فى مقاومة الناموس من خلال رش المبيدات وإطلاق السيارات الخاصة بذلك لتجوب المدن والقرى، ولم تستجب أى من الجهتين الحكوميتين لطلبه.

وتابع الوكيل: تبين من المسح الذى أجرته فرق متابعة مرض الجلد العقدى، إيجابية العينات للمرض لذلك لجأت المديرية إلى التحصين الفورى وتستكمل الإدارات البيطرية بالمراكز السبع الإدارية أعمال الرصد والتحصين فى حالة ظهور بؤر أخرى بالمجان مؤكدًا أن فرق العمل حصنت 10 كيلومترات فى جميع الاتجاهات بالمواقع التى تم رصد بؤرة إصابة بالجلد العقدى بها وهى قريتى الديابية بمركز الواسطى شمال بنى سويف وهرب شنت بمركز ببا جنوب المحافظة ومدرسة ناصر الزراعية بشارع البشرى بمدينة بنى سويف، ولذلك أغلقنا أسواق الماشية على مستوى المحافظة كإجراء احترازى لمدة 3 اسابيع ظهر بها المرض ونظمنا ندوات لتوعية المواطنين بأعراض المرض وضرورة الإبلاغ عن ظهورها.

وأوضح أن المديرية شاركت فى تنفيذ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والتى انطلقت فى 10 أبريل وتنتهى فى السادس عشر من مايو الحالى إذ شكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة ورصد جهود فرق ولجان التحصين بالإدارات الفرعية التابعة لها.

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