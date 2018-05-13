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عماد حسين يطالب الحكومة بالكشف عن الأزمة الحقيقية للمترو

الحياة السياسية

عماد الدين حسين
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طالب عماد الدين حسين، الكاتب الصحفى، الحكومة بسرعة الإعلان عن حقيقة المشاكل أو الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها مرفق المترو إلى جانب الكشف عن حقيقة الخبراء والمستشارين الذين يتم الاستعانة بهم وليس لهم علاقة بالنقل سواء بالسكة الحديد أو المترو.

وأضاف حسين خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "ما ينتظره ركاب المترو"، أن وجهة نظر الحكومة تتلخص فى أن مرفق مترو الأنفاق يخسر سنويًا أكثر من 600 مليون جنيه بسبب الدعم الذى تقدمه الحكومة لأسعار التذاكر، وبينما تبلغ المصروفات 5.6 مليار جنيه، فان الايرادات لا تزيد على 1.2 مليار جنيه. وتقول الحكومة إن سعر التذكرة حتى بعد زيادتها بصورة كبيرة يوم صباح الجمعة الماضية يظل الأرخص عالميًا على الإطلاق، فى المقابل يقول المواطن البسيط الذى يستخدم المترو بصورة يومية إنه يستحيل عليه تحمل هذه الزيادة الضخمة، لأن راتبه ليس فقط لم يشهد زيادة مماثلة، بل إنه تعرَّض عمليا لانخفاض فى قيمته الحقيقية إلى أكثر من النصف.

وتابع قائلا: "يجب علينا أن نتحقق من أن تشغيل المترو يتم على أسس اقتصادية حقيقية، وأن المواطنين الغلابة، لا يتحملون، ليس فقط تكلفة ارتفاع نفقات التشغيل من عمالة وكهرباء وخلافه، ولكن وهذا هو الأهم  أجور خبراء ومستشارين لا يحتاجهم المرفق".


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