» تفسيران لرؤيا أخت الزوج متزوجة من رجل آخر

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عبد الحي العسكري

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أن أخت زوجي متزوجة من رجل آخر غير زوجها الحقيقي. أرجو التأويل وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زواج أخت زوجك وهى فى الحقيقية متزوجة يدل على الخير والنفع لها، ولأهل بيتها وزوجها، وإن كانت حاملا فسوف ترزق بمولودة أنثي، وإن تزينت كالعروس وارتدت فستان الفرح ووصلت إلى زوجها أو عرفته أو عاينته فيدل ذلك على الفرحة وسوف ترزق بمولود ذكر إن شاء الله.

وإن كانت مريضة وتزوجت من رجل ذو منصب أو كبير فى السن دل ذلك على الشفاء من مرض وتحقيق أمنية لها، وإن كان فقيرًا فالرؤيا غير محمودة لها، وإن كانت زوجة أخوك كبيرة فى السن ومعها ولد كبير سيتزوج ولدها، وإن كانت موظفة فقد تكون ترقية لها فى عملها، وإن كان من تزوجت منه معروفًا فقد ينال زوجها الحقيقى منه خيرًا ونفعًا، وقد تكون مصاهرة بين الأسرتين. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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