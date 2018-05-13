احترس من كل من اقترب إلى الأرض حقيقة

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قصار القامة
أرشيفية

وكالات

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صدرت نتائج متناقضة عن دراسة هولندية حديثة، استهدفت تحديدًا ما إذا كان الرجال قصار القامة يتصرفون بأسلوب أكثر عدوانية من نظرائهم طوال القامة.

وسعى القائمون على الدراسة إلى التحقق من الاعتقاد القديم المعروف باسم "عقدة نابليون"، ومفاده أن الرجال قصيري القامة يعوضون شعورهم بقصر قامتهم من خلال تصرفات أكثر عدوانية من نظرائهم طوال القامة.

وأعطي أربعون رجلا عددا من العملات النقدية المعدنية، وطلب منهم أن يتركوا بعضها لشركائهم.

واحتفظ الرجال القصار لأنفسهم بعملات أكثر، مقارنة بالرجال الطوال.

وفي اختبار آخر، كان بوسع الرجال أن يقرروا كمية صلصة الفلفل الحار التي يمكن أن يضعوها خلسة في مشروبات خصومهم.

لكن النتائج لم تظهر اختلافا يذكر، بين سلوك الرجال القصار والطوال.

ورجح طبيب نفسي أن يكون هذا مؤشرا على أن الرجال الأقصر قامة يكونون أكثر عدوانية حينما لا يكون هناك تداعيات محتملة لسلوكهم.

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