إحالة مدير عام إدارة شئون قانونية بالدقهلية للمحاكمة التأديبية

13 مايو 2018 - 10:38 ص

أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مدير عام إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية.

وكانت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً في القضية رقم 61/2016 أمام المستشار إسلام نمٌر عضو وحدة قضايا الاستثمار، بإشراف المستشار أيمن نبيل – نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة بشأن تعنت المسئولين بمحافظة الدقهلية وامتناعهم عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بإلزام المحافظة بتخصيص مساحة 50 فدان بطريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر بمدينة جمصة لإحدى الجامعات الخاصة بطريق البيع وقعود المتهم عن اتخاذ إجراءات التنفيذ رغم اعتماد القرار من مجلس الوزراء.

وكشفت التحقيقات عن أنه تم إنشاء الجامعة عام 2008، وتم التقدم بطلب إلي محافظة الدقهلية لشراء قطعة الأرض المخصصة للجامعة بطريق البيع وعليه صدر قرار اللجنة الوزارية بذلك وتم اعتماده من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 15-10-2014 وتم تحديد السعر بمبلغ 305 جنيهات للمتر وهو ما يعادل أعلى سعر في المنطقة، إلا أن المسئولين بمحافظة الدقهلية وبالوحدة المحلية بمدينة جمصه امتنعوا عن تنفيذ هذا القرار.

كما كشفت التحقيقات أيضاً عن تقاعس المتهم عن العرض على محافظ الدقهلية، بما يفيد ضرورة تنفيذ قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ صدوره وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 87 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار المجلس الاعلى للاستثمار المشكٌل برئاسة السيد رئيس الجمهورية، باعتبار أن هذه القرارات واجبة النفاذ وملزمة للجهات الادارية ولها قوة السند التنفيذي بعد اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء.

وقد استمعت النيابة إلي أقوال مدير المشروع المصري لإنتاج الخرائط المساحية بمديرية المساحة بالدقهلية والذي قرر أنه قام بإجراء رفع مساحي علي الطبيعة للمساحة المقام عليها الجامعة وتبين له أن هذه المساحة عبارة عن 19س 16ط 50ف بما يعادل 212981 متر مربع كما تبين له استغلال الجامعة مساحة أخري وهي عبارة عن أرض فضاء محصورة بين الطريق الدولي الساحلي وبين سور الجامعة قدرها 9س 17ط 10ف بواقع 45040م2 ، وأن هذه المساحة المستغلة من الجامعة ليست مخصصة للجامعة و يتم وضع السيارات الخاصة بالجامعة والتي تقل الطلاب الوافدين للجامعة ذهاباً وإياباً بها ،وبناءً على تحقيقات النيابة بالقضية تم بالفعل ربط هذه المساحة علي الجامعة وذلك برسم إشغال 4.8 جنيه اعتباراً من 1-7-2008 وتم مخاطبة المسئولين بالوحدة المحلية للتحصيل وبناءً عليه تم مخاطبة الجامعة بتاريخ 2-1-2017 لسداد مبلغ قدرت قيمته بنحو مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف جنيهاً تقريباً نظير المستحق عن إشغال الجامعة لهذه المساحة اعتباراً من 1-7- 2008.

حيث انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة ، كما قد أمرت النيابة الإدارية بالآتي:

أولاً: إخطار رئيس مجلس الوزراء بما أسفرت عنه التحقيقات بشأن عدم قيام محافظ الدقهلية بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وذلك لاتخاذ اللازم.

ثانياً: متابعة تحصيل مقابل الانتفاع المستحق على الجامعة وكذا رسوم الإشغال المستحقة عليها نظير المساحة المحصورة بين سور الجامعة وحرم الطريق الدولي الساحلي اعتبارا من عام 2008 وحتى تاريخ التحصيل الفعلي وإزالة التعديات وفقاً لأحكام القانون والتي قدرت قيمته بمبلغ يقارب مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف جنيهاً.