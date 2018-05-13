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وفاة مهووس المثليين المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة

عرب وعالم

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ارشيفية

وكالات

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وفاة

السجن

شقة

المثليين

دينيسن نيلسن

توفي دينيس نيلسن السفاح البريطاني المهووس بالمثليين والمحكوم عليه منذ 983 بالسجن مدى الحياة بعد اتهامه بقتل 15 شخصًا وأدين بـ6.

ووقعت حالة الوفاة داخل السجن عن عمر ناهز الـ73 عامًا، فيما لم يتم بعد تحديد سبب الوفاة.

ووفقا للتحقيق والقضايا التي أدين بها المهووس بقتل الناس، فقد ارتكب جرائمه في السبعينيات وحتى مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة سنة 1983 بعد إدانته بست جرائم قتل ومحاولتي قتل ثبتت عليه.

وجاء في لوائح الاتهام، أن المجرم كان يصطاد الرجال ومعظمهم من الشباب المثليين ويغريهم للذهاب إلى شقته في لندن.

وبعد قتله للضحية، كان نيلسن يبقى مع جثة القتيل لعدة أيام في غرفة واحدة قبل أن يشرع في تقطيعها والتخلص منه.


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