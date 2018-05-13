حريق هائل بمستشفى الزقازيق الجامعي

محمد الخرو
دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بعدد 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل نشب داخل غرفة بها مستلزمات طبية في مستشفى الزقازيق الجامعي.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير البحث الجنائي يفيد بنشوب حريق بمستشفى الزقازيق الجامعي.
انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء بإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية للسيطرة على النيران وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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