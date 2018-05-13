"كوبر" يعلن قائمة المنتخب الوطنى

أمير سعد
أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، قائمة المنتخب المصري لمباريات الكويت وبلجيكا وكولومبيا الودية استعدادًا لكأس العالم.
حراسة المرمى: عصام الحضري، محمد الشناوي، شريف إكرامي، محمد عواد.
خط الدفاع: محمد عبدالشافي، أيمن أشرف، أحمد حجازي، علي جبر، سعد سمير، محمود حمدي الونش، أحمد فتحي، أحمد المحمدي، عمر جابر.
خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، حسام عاشور، محمود عبدالعزيز، سام مرسي.
الوسط الهجومي : محمود حسن تريزيجيه، رمضان صبحي، عبدالله السعيد، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد صلاح، عمرو وردة.
خط الهجوم: مروان محسن، أحمد حسن كوكا، محمود عبد المنعم كهربا
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