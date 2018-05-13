شاهد بالصور..واقعة لا تصدّق بحي الزبالين

13 مايو 2018 - 11:35 ص

قام الكاتب والروائي هشام الخشن بنشر صور لمدرسة بحي الزبالين تكشف لمسة نموذجية في العناية بالأطفال ، من خلال الجهود الذاتية لفاعلي الخير.

وأضاف الخشن علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "فيها حاجات حلوة الصور دي مش من مدرسة إنترناشيونال دي من مدرسة مفتوحة ومستمرة بتبرعات أهل الخير من المصريين .. مكانها حي الزبالين (أيوه حي الزبالين) وتلاميذها الأمامير الجمال اللي في الصور ولاد أهالي الحي.

وأوضح أن القائمين علي المدرسة راهبات دير بنات مريم ..تسلم أيد كل اللي ساهم في النجاح ده واللي بيعطي فرصة حياة لأطفال فرصتهم كانت محدودة.

وقد أثارت صور الأطفال علي موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر ردود فعل واسعة ، حيث غرد أحد النشطاء علي تويتر قائلا : تخيل الجمال والرقى دة مدرسة فى حى الزبالين ، ومن التبرعات والقائمين عليها راهبات دير بنات مريم. لولا ان اللي منزل الخبر والصور دى مصدر ثقة والله ما كنت صدقت.

بينما علق حساب أشرف العشماوي علي فيس بوك قائلا : ناس بتشتغل بجد وعاوزين يعملوا حاجة حقيقية.

وعلق آخر حاجة تفرح وتشرح القلب... يا رب كل مدارسنا تبقى كده وأحسن.

وقال حساب أحمد الشاذلي : الرؤية....الإرادة و الإدارة. ..ثم ..التمويل وهو الأسهل ...التعليم هو.. الاستثمار الأرجح و ا?هم . .. تحياتنا لأصحاب هذا النجاح.

وقال حساب ناصر جمال : انت جميل يا هشو ودي قصة جديدة من قصص مصر الجميلة اللي هتكتب عنها في كتابك اللي جاي ان شاء الله.