  • الأحد 13 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:58 م
بحث متقدم
الحبس الانفرادي

براءة ضابطي الأمن الوطني من تهمة تعذيب محام حتى الموت

مدرسة نموذجية بحي الزبالين

شاهد بالصور..واقعة لا تصدّق بحي الزبالين

محمد سعد عبد الحفيظ- عضو مجلس نقابة الصحفيين

عنان سيدفع ثمن تصريحات الملياردير الإخوانى

صلاح وكارين

نائبة رئيس "وست هام" تغازل صلاح .. هكذا رد المصريون

سيد على للداخلية عن مقتل ريجيني: "الكذب بيجيب كذب"

مواجهة نارية بين سيد علي ومسئول بالنقل

صلاح

مكاسب "صلاح" في آخر جولات "البريميرليج"

كوبر

"كوبر" يعلن قائمة المنتخب الوطنى

على مصلحي وزير التموين

وزير التموين للمواطنين: "هأكلكم رز"

عبد الناصر بعد حادث المنشية

وزير إخواني أبلغ عبد الناصر بعملية اغتياله

الإعلامي جابر القرموطى

فيديو كارثي من داخل مستشفى المنصورة الجامعي

براءة المتهمين بتعذيب محامى المطرية

قضايا وحوادث

محكمة جنايات القاهرة
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

اليوم.. إعادة محاكمة 9 متهمين فى أحداث قسم ديرمواس

#

اليوم.. استئناف محاكمة 4 متهمين فى حرق مجلس ملوى

#

13 مايو.. النطق بالحكم على المتهمين بتعذيب محامى المطرية

#

استئناف محاكمة 11 متهما بأحداث عنف ديرمواس

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ببراءة المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية ما أدى إلى وفاته.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين عادل أحمد عبد الهادي وعلي أحمد صقر وسكرتارية أحمد الهادي وهشام حافظ.
كانت محكمة النقض قد قررت إلغاء حكم سجن المتهمين 5 سنوات في قضية تعذيب ومصرع المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة المتهمين لكل منهم بالسجن المشدد5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان،فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، بحسب تقرير الطب الشرعي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل الإسلاميون عائدون ؟

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» صهر ترمب وابنته يصلان تل أبيب للاحتفال بنقل السفارة
» إسرائيليون : الاحتلال لا يمثل يهوديتي
» بالمستندات.. أهالي "الخمسين" للسيسي: ولادنا في خطر
» تفسيران لرؤيا أخت الزوج متزوجة من رجل آخر
» عماد حسين يطالب الحكومة بالكشف عن الأزمة الحقيقية للمترو
» عضو بالصحفيين يعتذر عن حالة التخبط بسبب تأجيل لجنة القيد
» مغني أمريكي يقدم أغاني ذات إيحاءات جنسية
» النقل: "عندنا خصومات مش موجودة فى العالم"
» درجات الحرارة المتوقعة اليوم
» منع دبلوماسي أمريكي من العودة لتورطه في جريمة قتل
» شاهد .. كلب يمنع أي شخص من لمس صاحبه الذي فقد وعيه

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون