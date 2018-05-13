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المنيا..

تأجيل محاكمة مزارع متهم بهتك عرض طفلة للأربعاء

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د على يسرى
د على يسرى

جمال زكى

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الدين

الدول العربية

احمد عبد ربه

الكهنوت

أجلت اليوم الأحد محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمود سلامة رئيس الدائرة الرابعة محاكمة مزارع متهم بهتك عرض طفلة بقرية بنى أحمد إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل للمرافعة.

وقال الدكتور على يسرى ومصطفى سالم المحاميان والمدعيان بالحق المدنى إن المحكمة رفضت طلب دفاع المتهم بإحالته إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بحجة أن المتهم مريض نفسى، مضيفًا أن المتهم خالٍ تمامًا من أي مرض نفسى أو عصبى وأنه مسئول عن أفعاله مسئولية كاملة والدليل على ذلك أن المتهم سبق أن ارتكب أفعالاً شبيهة بتلك الواقعة.  

 وأشار المدعون بالحق المدنى إلى أن الواقعة تعود إلى شهر نوفمبر 2017  حين شرع المتهم ماجد  م ا 32 سنة مزارع  ومقيم بقرية بنى أحمد  الغربية بالتعدى جنسيًا على الطفلة عبير  م ا 7 سنوات   وملامسة أجزاء من جسدها ما أعتبره المدعون أن الواقعة مخالفة للمادة 262 من قانون العقوبات.

 وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى الجنايات فى شهر مارس 2018  بتهمة الشروع فى اغتصاب وهتك عرض طفلة  والتعدى عليها جنسيا.

 

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