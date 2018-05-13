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صهر ترمب وابنته يصلان تل أبيب للمشاركة في الاحتفال بنقل السفارة

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السفارة الإسرائيلية
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وصل صباح اليوم، صهر ترمب وابنته، تل أبيب للمشاركة في الاحتفال بنقل السفارة الأمريكية للقدس، والمقرر لها غدًا 14 مايو.

ويشارك حوالي 30 سفيرًا من معظم الدول المتعاونة مع إسرائيل في احتفال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، فيما رفضت بعض الدول الأخرى المشاركة من بينها روسيا وألمانيا والنمسا وبولندا وإيرلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال والسويد، فيما لم يرد ممثلا رومانيا والنمسا على الدعوة حتى الآن.

ومن بين 30 سفيرًا استجابوا للدعوة، كان هناك 3 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي هنغاريا وتشيكيا وبلغاريا.

كما يشارك بجانب ابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب، وصهره ومستشاره، غاريد كوشنر، ووزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين. سيشاركون في هذه الفعالية، التي تقام الأحد،

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