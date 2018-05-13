رسميًا.. "صلاح" أول عربي يحصد هذه الجائزة

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الدوري الإنجليزي

منتخب مصر

محمد صلاح

حصد اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي جائزة لاعب الموسم في مسابقة الدوري الانجليزي "البريميرليج" ليكون أول لاعب عربي يحصد هذه الجائزة.

وأعلن الدوري الإنجليزي عن صلاح جائزة أفضل لاعب في الموسم بعد منافسة مع كيفن دي بروين ورحيم سترلينج من مانشستر سيتي وهاري كين من توتنام ودافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وأخيرا جيمس تاركوفسكي لاعب بيرنلي.

وكان محمد صلاح نجم ليفربول قد حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين PFA بالتصويت عن طريق اللاعبين المشاركين في الدوري.

وتختلف تلك الجائزة عن نظيرتها من رابطة اللاعبين المحترفين إذ أن الجائزة المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي والتي اعتمد التصويت بتلك الجائزة على 10% فقط من أصوات الجماهير بينما باقي النسبة مقسمة على لجنة خبراء أمثال السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد وآلان شيرار أسطورة منتخب إنجلترا.

وكان قد حصد لقب الجائزة العام الماضي الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي.

ويعتبر صلاح أول لاعب عربي أو إفريقي التتويج بالجائزة التي انطلقت منذ موسم 1994 - 1995 من قبل.

وكان محمد صلاح قد حصد جائزتي الأفضل في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد الإنجليز وجاء الآن اللقب الثالث جائزة الأفضل من قبل الدوري الإنجليزي ذاته.

ويعتبر صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يتوج بالجائزة بعد مايكل أوين موسم 1997- 1998 ولويس سواريز موسم 2013 - 2014.

وتختتم مساء اليوم منافسات الدوري الإنجليزي وينافس محمد صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي.

إذ يتربع صلاح على القمة برصيد 31 هدفا وبفارق ثلاثة أهداف عن هاري كين أقرب ملاحقيه.

وفي حال تحقيق صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي سيصبح خامس لاعب في العالم يجمع بين ثلاثية تلك الجائزة والأفضل من رابطة المحترفين بالإضافة إلى هداف المسابقة.


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