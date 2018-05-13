الأب مانويل للفلسطينيين : القدس لن يحررها إلا صلاح الدين

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المقاومة

السلاح

الفلسطينيين

الأب مانويل

وجّه الأب مانويل مسلّم رجل الدين المسيحي، وعضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات رسالة هامة للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات .

وأضاف مانويل في فيديو له نشرته بعض الوكالات والمواقع الإخبارية أن القدس لن يتم فتحها إلا بشخص يخرج باسم صلاح الدين سواء كان اسمه محمد أو محمود أو مانويل.

وأوضح أن طريق تحرير القدس سيبدأ من غزة وليس من مكان آخر ، وأنه يتمني أن يجد الشاب الذي يقاوم بسلاحه ضد عدوه ويأخذه اسيرا في سجون غزة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيأتي فيه اليوم الذي يدوس فيه علي رأس ترمب ونتياهو وعلي كل الغزاة ، فلسطين تعلو ولا يعلو عليها.

وقد حاز فيديو الأب مانويل تفاعلا واسعا علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حيث علق حساب  سارة موسي ياريت كل الناس بتملك انسانية متلك انت.

وعلق آخر : كلامك اشرف واشجع من شيوخ السلاطين يا الأب مانويل.

وقال أحد المعلقين : حيك حيك ونعم ونعم بك والله انك رجل تحيه لك من الاردن.
شاهد الفيديو:

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