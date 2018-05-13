جودة يطالب الدولة بإعادة ماسبيرو إلى الواجهة

13 مايو 2018 - 01:08 م

أشاد سليمان جودة، الكاتب الصحفى، بالجائزة التى حصل عليها برنامج "من ماسبيرو" أحد برامج التوك شو الذى يعرض على القناة الأولى خلال تكريمه بجامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم دليل على أن ماسبيرو عاد إلى سابق عهده نتيجة لما جرى به من تطوير.

وأضاف جودة خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "ماسبيرو يستيقظ"، أنه على الدولة أن تدرك أهمية ماسبيرو وأن تعيده إلى الواجهة وألا تنسى أن عبد الناصر والسادات ومبارك خاطبوا العالم كله من داخل المبنى ولا يزال كل هذا ممكنا ولا يزال ماسبيرو منصة جاهزة فى انتظار من يستطيع توظيفها.

وتابع مستكملا: "كنت ضيفًا فى برنامج ملفات على مكتب الرئيس للإذاعية منال العارف الذى ستتم إذاعته فى رمضان بعد الإفطار ولابد من هذه فرصة أدعو فيها نادية مبروك رئيسة الإذاعة إلى تعميم فكرة مخاطبة الرئيس على جميع الإذاعات نظرًا لبداية فترة رئاسية جديدة وهى فكرة تستحق التعميم".