» كيف وصف "البرادعي" الوضع الحقوقى بالبلاد؟

13 مايو 2018 - 01:29 م

اعترض الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق على الوضع الحقوق داخل البلاد قائلًا: "الانتقام طريق مسدود يزيد من الصدع المجتمعي".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "أقرأ تقارير منظمات الأمم المتحدة وأسمع من الكثيرين فى الداخل والخارج عن استمرار المخالفات الصارخة لحقوق الإنسان ومنها الممارسات غير الآدمية فى السجون وأماكن الاحتجاز".

وتابع "البرادعي": "ليس بيدى إن تأكد كل هذا، سوى أن أذّكر وأنصح مَن فى السلطة أن الظلم والعنف والانتقام طريق مسدود يزيد من الصدع المجتمعي".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة البرادعي حيث قال، محمد عماد: "يا عم البرادعى أمريكا بتموت العرب ما تتكلم على الموضوع ده وليه ما تتكلم أو تعلق على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واللى بسبب النقل ده مات ناس كثير فى فلسطين".

وأضاف أخر قائلًا: "ياعم سيبك من الكلام الكبير ده أنت عايش في كوكب تاني الوضع خلاص بقى مش ممكن".