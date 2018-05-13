ليفربول يهنئ "صلاح"

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ايهاب واصف

هنأ نادي ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريق بحصوله على جائزة أفضل لاعب في "البريميرليج"، والتى تقدمها الشركة الراعية للمسابقة.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نعم يا سادة يا كرام، الملك المصري على القمة كما هو المعتاد، محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الانجليزي موسم 2017 – 2018.. نحن نفخر بك".

وتفوق محمد صلاح على كيفين دى بروين ورحيم سترلينج ثنائى مانشستر سيتى، وديفيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وهارى كين لاعب توتنهام، وجيمس تاركوفسكى لاعب بيرنلى.

وحصل محمد صلاح مؤخرًا على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لعام 2018 من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، ليكون أول لاعب مصرى وثانى لاعب عربى وأفريقى فى التاريخ يحصد تلك الجائزة، كما حصل على جائزة أفضل لاعب من جانب رابطة الكتاب الإنجليز.


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