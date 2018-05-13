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تقرير إنجليزي:

الإخوان مستعدون للحوار مع "السيسى"

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

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السيسي

يوسف ندا

الاناضوال

ذكر موقع "البوابة" في نسخته الإنجليزية، أن هناك بعض المصادر التي أكدت أن الإخوان المسلمين مستعدون لفتح حوار مع النظام الحالي، في إطار قضية مصالحة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، مع النظام الحالي، مقابل الإعفاء عن أعضاء الجماعة المعتقلين .

وقال لمفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين، يوسف ندا، إن الإخوان مستعدون للحوار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيجاد حل سياسي في أعقاب أحداث عام 2013.

وتابع يوسف ندا لوكالة الأناضول في كامبيونا الإيطالية قرب الحدود السويسرية: "نحن مستعدون ومنفتحون للتعامل مع أي شخص، هذا لا يعني أننا يجب أن نستسلم".

وأضاف "ندا": "لن أتوقف أبدًا عن صنع السلام"، حيث أكد أهمية إيجاد حل في مصر بعد أحداث 2013، إذ قال: "إذا أردت تسوية الأمور ، فيجب على كل مصري التضحية".

وذكر الموقع أن بعد الإطاحة بمحمد مرسي، عام 2013، أصبحت شبة جزيرة سيناء معقل للإرهابيين بالبلاد.

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