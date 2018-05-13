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غياب أحد الثلاثي المرعب من تشكيل "ليفربول" اليوم

الرياضة

ليفربول
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يواجه في تمام الرابعة من مساء اليوم الأحد فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر، برايتون في الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ويسعي "صلاح" الذي حجز مكانه في التشكيل الأساسي إلى الحفاظ على صدارته لهدافي الدوري مع الاحتفاظ بالمركز الرابع لفريقه ومحاولة تحقيق رقم قياسي جديد على المستوى الشخصي.

ولم يشهد الفريق تغييرات كثيرة باستثناء آدم لالانا الذي لم يخض سوى مباراة وحيدة بالدوري بشكل أساسي، لتعويض غياب السنغالي ساديو ماني للإصابة.

وجاء التشكيل بطريقة "4-3-3" كالتالي:

في حراسة المرمى: كاريوس.

الدفاع: آرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: ميلنر، فينالدوم، هندرسون.

وفي الهجوم: لالانا، فيرمينو، صلاح.

ويكفي ليفربول تحقيق نقطة وحيدة من أجل ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحتل المركز الرابع بـ72 نقطة، فيما يأتي برايتون بالمرتبة 13 برصيد 40 نقطة.

جدير بالذكر أن المباراة تأتي قبل 13 يومًا من المباراة النهائية لدوري الأبطال، الذي يواجه فيها رفاق صلاح حامل اللقب ريال مدريد، في نهائي كييف المرتقب يوم 26 مايو الجاري.


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