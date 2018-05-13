البرعي: مصدوم من اعتراض الناس علي غلاء المترو

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نجاد البرعي

تذكرة المترو

أكد المحامي الحقوقي نجاد البرعي، إنه مصدوم من غضب واندهاش الناس من رفع تذكرة المترو، خاصة وأن الموضوع مطروح منذ عام تقريبًا.

وأضاف في تدوينه له علي حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "أصلاً الحكومة بترفع وبشكل سريع كافة الأسعار وبتزيد وبشكل مبالغ فيه كافة أنواع الضرائب وبترفع وبشكل متعجل كل أنواع الدعم فلماذا الصدمة؟"

وتابع، البرعي"، عمليًا من الواضح أن الحكومة قد حسمت أمرها وقررت أن تنفذ برنامج صندوق النقد إلي نهايته من أول رفع أسعار الوقود وما يستتبعه من رفع كافة الأسعار إلي وضع برنامج رعاية اجتماعيه، لا أعرف جدواه ولا نتائجه، باسم تكافل وكرامة للفئات الأكثر فقرًا" .

وأشار، "من الواضح أن الناس ليسوا مستعدين نفسيًا علي الأقل لتقبل تبعات تنفيذ هذا البرنامج خاصة أن من يعانون يفاجأون بإسراف مبالغ فيه في تشييد المباني والطرق وغيرهما وهم غير مقتنعين بجدواها، تذكرو مثلاً مظاهرات حي الأسمرات وغيره " .

وأكد، "البرعي"، "في مثل تلك الأجواء المتوترة وفي ظل غياب الإعلام الذي يناقش المشكلات ويعطي الفرصة للجماهير لإ يضاح رأيها، وفي ظل غياب الأحزاب والمناقشات السياسية التي تساعد علي بلورة حلول غير تقليدية لن يكون أمام الحكومة إلا استعمال العنف لمنع أية احتجاجات" .

وأردف، "فكرة الحكومة هنا أنه بعد عام أو أكثر قليلاً كل شىء سوف يكون ممتازًا وسيعرف الجمهور أن الحكومة كانت أبعد نظرًا وأنه يا بخت من بكاني وبكي عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا، لو خابت حسابات الحكومة فنحن سنواجه جميعًا معارضين ومؤيدين أوضاعًا غير مستقرة سيصعب التعامل معها حتى ولو بالقوة"  .

وكانت الحكومة قد قررت منذ يومين زيادة  أسعار  تذاكر مترو الأنفاق حيث تراوحت أسعار التذاكر فيه من 3 جنيهات إلي 7 جنيهات علي ثلاث مراحل بحسب عدد المحطات التي يستقلها المواطن.


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