سموحة يحسم مشاركته بنهائي الكأس اليوم

13 مايو 2018 - 02:17 م

كشف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موقفه من الانسحاب من مسابقة كأس مصر لافتًا إلى أن النادي لم يتقدم بالانسحاب بشكل رسمي إلى اتحاد الكرة.

وقال في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سموحة لم يرسل خطاب انسحاب من الكأس للاتحاد المصري لكرة القدم رغم كل هذه الأحداث والتجاوزات التي شابها عدم المساواة والعدالة الكروية".

وقال في تدوينة أخرى: "مجلس إدارة نادي سموحة يجتمع 9 مساء اليوم لاتخاذ القرار النهائي، بخصوص خوض المباراة النهائية لكأس مصر من عدمه".

كما كشف عن السبب الحقيق وراء هذه الأزمة قائلا في تدوينة: "اتحاد كرة القدم المصري هو الذي تسبب في كل هذه المشاكل بتضارب قراراته وعدم حياديته".

وتضاربت التعليقات من النشطاء على تدوينات "عامر" وجاء أبرزها:

قال ناشط: "أنت عندك حق ياهندسة، مش الاتحاد بس لا اللي عامل مشاكل في مصر كلها الحلفان بالطلاق (عليا الطلاق ليلعب بحكام مصريين) يا عصام مينفعش كدة سموحة علي حق! يا جدع أنا حلفت بالطلاق خلاص! مصريين".

وأضاف آخر: "الضجة التي حدثت لنهائي كاس مصر توضح وتؤكد أن طلب سموحة لحكام أجانب كشف كثير من الفساد والتربيطات والسبوبة والمصالح، مثلاً سبوبة أن السوبر فى الإمارات والإهلى وأى فرقة تانية غير الزمالك يتعارض مع هذه المصالح غير المشروعة لهؤلاء الفاسدين لأن سموحة خارج حسابات اتحاد الكرة وحسابات المتآمرين وأصحاب المصالح".

بينما استنكر ناشط خروج القرار والتراجع فيه مرة أخرى قائلاً: "والله عيب أوى لما مجلس إدارة يتراجع كلامه وكل يوم بكلام جديد وهنلعب وننسحب وننسحب ونلعب هو فيه أيه ما سموحة غلب الزمالك فى الدورى 3 صفر وبحكام مصريين ومتكلمش الزمالك واتقمس اشمعنا دلوقتى مهندس فرج عامر مؤسس الصناعة فى برج العرب ورئيس لجنة الشباب بمجلس النواب بيقوب ينسحب وحكام أجانب ليه كل هذا الكلام نادى سموحة أكبر من الكلام ده و برجاء راجع كلام حضرتك واعتبر النهائى ماتش عادى جدًا".