أين كنت يا رمضان؟!!

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عبدالله ظهري
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في حياتنا نقاط تحول عظيمة..اليوم الذي تزوجت فيه نقطة تحول..اليوم الذي تخرجت فيه نقطة تحول..اليوم الذي توظفت فيه نقطة تحول..أيضاً في علاقة الانسان بربه نقاط تحول..الواقع يثبت أن أحداث ومواقف في الحياة كانت نقطة تحول في علاقات كثريرين بربهم..القصص في هذا لا تُعد ولا تُحصى..السؤال هنا: هل شهر رمضان من الممكن أن يكون نقطة تحول عظيم في علاقة الانسان بربه؟ نعم هي الاجابة المؤكدة..السؤال التالي: كيف؟؟؟ يحكي عن تجربته في رمضان ويقول أنه في عام ما ليس كغيره من الأعوام عاش في رمضان أياماً مختلفة..عاش في رمضان وكأنه يكتشف الأشياء..يكتشف القرآن..يكتشف صلاة الجماعة..يكتشف القيام..يكتشف الصيام..يكتشف التسامح.. يكتشف الصبر..يكتشف الفجر.. يكتشف الصدقات..الاكتشافات كانت عظيمة وموفقة..سكنت هذه الأشياء روحه ورتعت في جسده..بعد رمضان هو إنسان آخر..طاعة..عبادة..قرب..حب..هدوء..مشاعر مختلفة وسلوك مختلف وإنسان مختلف..رمضان صنعه على يدين كريمتين.. وفي لحظة سعادة غامرة طار فرحاً وصاح مغرداً " أين كنت يارمضان؟!! " رمضان كان يسمعه ورد عليه " أنا دائماً هنا ولا أخلف موعدي..أين كنت أنت ؟ ".. دعونا نكتشف رمضان ربما تتغير حياتنا ومعها مصيرنا...
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