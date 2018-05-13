  • الأحد 13 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:57 م
بحث متقدم
مشاري بن راشد

مشاري بن راشد للإخوان: رمضان شهر المعارك

فيصل القاسم

مذيع الجزيرة : يا لهوي أختي قاضية بإسرائيل

الأب مانويل

الأب مانويل للفلسطينيين : القدس لن يحررها إلا صلاح الدين

صلاح

رسميًا.. "صلاح" أول عربي يحصد هذه الجائزة

الحبس الانفرادي

براءة ضابطي الأمن الوطني من تهمة تعذيب محام حتى الموت

مدرسة نموذجية بحي الزبالين

شاهد بالصور..واقعة لا تصدّق بحي الزبالين

محمد سعد عبد الحفيظ- عضو مجلس نقابة الصحفيين

عنان سيدفع ثمن تصريحات الملياردير الإخوانى

صلاح وكارين

نائبة رئيس "وست هام" تغازل صلاح .. هكذا رد المصريون

سيد على للداخلية عن مقتل ريجيني: "الكذب بيجيب كذب"

مواجهة نارية بين سيد علي ومسئول بالنقل

صلاح

مكاسب "صلاح" في آخر جولات "البريميرليج"

الجدع جدع والجبان جبان...في المصريين أو الأمريكان

وجهة نظر

الكاتب الصحفي طارق المهدوي
الكاتب الصحفي طارق المهدوي

طارق المهدوي

أخبار متعلقة
#

الأقباط صنعوا "الفلافل" من 1000 عام .. ما السبب؟

#

«قالوا إيه» ومهاجمة «الجزيرة» في انتخابات المصريين بالخارج

#

مصر هادئة هدوء القبور

#

اختفاء الصحفي إسلام عبدالعزيز بعد توقيفه بمطار القاهرة

قبل ثلاثة عقود زمنية أوفدتني جهة عملي كالمعتاد لحضور احتفال السفارة السوفيتية في حي الدقي القاهري بعيد النصر، حيث قام السفير السوفيتي الذي أصبح فيما بعد وزيراً في بلده بإصلاح سوء تفاهم كان قد حدث بيني وبين صديقي الصحفي المصري الشاب أيمن نور، ثم قام السفير بتقديمنا سوياً عقب تصالحنا على يديه إلى ضيوفه الإعلاميين والصحفيين السوفييت والأجانب ومن بينهم أمريكية شابة، كانت صحيفتها الأمريكية قد نقلتها لتوها من موقعها السابق كمراسلة لصحيفتها في موسكو إلى موقعها الجديد كمراسلة لصحيفتها في القاهرة، ونظراً لامتداد الاحتفال إلى ما بعد منتصف الليل فقد اصطحبتُها معي في سيارتي لتوصيلها إلى مقر مكتبها وسكنها بحي الزمالك والذي لم تكن قد عرفت بعد كيف تعود إليه من حي الدقي، ونظراً لأنني كنت قد أفرطتُ في الشراب لمجاملة هذا وذاك من المشاركين في الاحتفال فقد ردت لي الجميل بتصميمها على استضافتي حتى الصباح، وسرعان ما استنجدت بي الصحفية الأمريكية الشابة لإنقاذ حياة خطيبها المهندس المعماري الشيوعي المسلم الذي أصبح لتوه بوسنياً بعد أن كان يوغوسلافياً، والمحاصر في سراييفو بعد وقوعه بين مطرقة فاشية القوميين السلافيين وسندان فاشية الإسلاميين البوسنيين رغم اعتراضه على ممارسات هؤلاء وأولئك، ولعلها لا تعلم أنني اتصلتُ بكل الذين أعرفهم من الجانبين السلافي والإسلامي لضمان عدم التعرض له إلى حين مغادرته، ولعلها لا تعلم أنني اتصلتُ بكل الذين أعرفهم من المسؤولين في مالطا ثم في ليبيا ثم في السودان لتأمين رحلة مغادرته التي انتهت في ضيافتي داخل فندق الأكروبول بالخرطوم حيث كنت قد توليتُ لتوي موقع المستشار الإعلامي للسفارة المصرية في السودان، لكنها حتماً تعلم أنني اتصلتُ بها من الخرطوم وهو بجواري وحتماً تعلم أنني سهلتُ وصولها في اليوم التالي إلى الخرطوم كي تلتقيه، وحتماً تعلم أنني رتبتُ ونفذتُ من خلال صديقي الشيوعي السابق وزير العدل السوداني جميع الإجراءات الرسمية لزواجهما، وحتماً تعلم أنني بصفتي الدبلوماسية منحتُ زوجها تأشيرة دخول وإقامة في القاهرة رغم حمله لجنسية كانت محظورة آنذاك، ولعلها لا تعلم أنني اعتذرتُ لزملاء عملي عن تجاوز بعض الاعتبارات الإدارية بسبب حماسي الزائد لها ولخطيبها وهو الحماس الذي أوقع بين كبار المسؤولين في القاهرة صراعاً مستعراً كانت له عدة آثار سلبية على مستقبلي المهني، ولعلها لا تعلم أنني قدمتُ اعتذاري وتقبلتُ الآثار السلبية لهذا الحماس وأنا سعيد لأنني نجحتُ في الدفاع عن حق إنسان مسالم في الحياة وعن حق خطيبين متحابين في الزواج، ثم ما لبثت الصحفية الشابة أن أنهت مدة عملها كمراسلة لصحيفتها الأمريكية في القاهرة وعادت بصحبة زوجها المهندس البوسني إلى بلادها، حيث ظلت تصعد لأعلى السلم الصحفي طوال العقود الثلاثة المنصرمة إلى أن أصبحت حالياً واحدة من أكبر الصحفيين الأمريكان ذوي الكلمة المسموعة والمؤثرة في الداخل والخارج، وقبل أيام غلبني الحنين فأرسلتُ لها على البريد الإلكتروني وعلى صفحتها الفيسبوكية وعلى حسابها التويتري تحياتي فردت فوراً بتحيات وأشواق منها ومن زوجها قائلة أنهما لا ينسيان أبداً شجاعتي معهما، مما شجعني على إبلاغها بأن الأهوال التي سبق لي أن أنقذتُ زوجها منها في تلك الأيام قد حاصرتني من كل صوب وأصابتني بكل شر دون أن أجد في هذه الأيام من ينقذني أو حتى يربت على كتفي، فلم ترد!!.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل الإسلاميون عائدون ؟

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» كيف وصف "البرادعي" الوضع الحقوقى بالبلاد؟
» الذهب يرتفع 10 جنيهات
» اشتباكات عنيفة بمجمع حكومي شرقي أفغانستان
» صهر ترمب وابنته يصلان تل أبيب للاحتفال بنقل السفارة
» إسرائيليون : الاحتلال لا يمثل يهوديتي
» بالمستندات.. أهالي "الخمسين" للسيسي: ولادنا في خطر
» تفسيران لرؤيا أخت الزوج متزوجة من رجل آخر
» عماد حسين يطالب الحكومة بالكشف عن الأزمة الحقيقية للمترو
» عضو بالصحفيين يعتذر عن حالة التخبط بسبب تأجيل لجنة القيد
» مغني أمريكي يقدم أغاني ذات إيحاءات جنسية
» النقل: "عندنا خصومات مش موجودة فى العالم"

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون