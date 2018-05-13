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البرادعى: أصبحنا مغيبون للعقول بسبب "الذباب الإلكتروني"

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واصل الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، هجومه علي الوطن العربي والذي وصف وضعه بـ"الذباب الإلكتروني".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بـ"تويتر": "أصبحت وسائل التواصل بعد الربيع العربى أداة قوية لبناء مجتمع مدنى وتشكيل قوى سياسية فعالة (إيطاليا وأرمينيا مؤخرًا)".

وتابع "البرادعي": "لكن للأسف فى عالمنا العربى فقدت جزءاً كبيراً من دورها نتيجة تغييب العقول وانتشار الذباب الإلكترونى وانعدام ثقافة الحوار ما جعلها أحيانًا منصة للجهل والكذب والبذاءة".

وقد تفاعل رواد تويتر علي تدوينة البرادعي حيث قال، ماجد علي: "طلما حضرتك بتعترف إن مواقع التواصل أداة قوية لتشكيل قوى سياسية ليه ماتبدأش أنت بتشكيل القوي دى علي مواقع التواصل ولا هتفضل تقول دول أوروبا بتعمل كذا وكذا".

وأضاف أخر: "يا بوب مصر محتاجة لك أكتر من أي وقت مضى أنت الوحيد إللي تقدر تجمع رجال الثورة بعد ما انكشف القناع عن كل من له مصلحة، لو كنت فعلا سياسيا مناضلا وبتحب البلد لازم ترجع البلد وتعارض".

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