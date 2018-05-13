  • الأحد 13 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:57 م
بحث متقدم
مشاري بن راشد

مشاري بن راشد للإخوان: رمضان شهر المعارك

فيصل القاسم

مذيع الجزيرة : يا لهوي أختي قاضية بإسرائيل

الأب مانويل

الأب مانويل للفلسطينيين : القدس لن يحررها إلا صلاح الدين

صلاح

رسميًا.. "صلاح" أول عربي يحصد هذه الجائزة

الحبس الانفرادي

براءة ضابطي الأمن الوطني من تهمة تعذيب محام حتى الموت

مدرسة نموذجية بحي الزبالين

شاهد بالصور..واقعة لا تصدّق بحي الزبالين

محمد سعد عبد الحفيظ- عضو مجلس نقابة الصحفيين

عنان سيدفع ثمن تصريحات الملياردير الإخوانى

صلاح وكارين

نائبة رئيس "وست هام" تغازل صلاح .. هكذا رد المصريون

سيد على للداخلية عن مقتل ريجيني: "الكذب بيجيب كذب"

مواجهة نارية بين سيد علي ومسئول بالنقل

صلاح

مكاسب "صلاح" في آخر جولات "البريميرليج"

النيابة لمتهمى "ميكروباص حلوان": "سلاحكم خزي عليكم"

قضايا وحوادث

جنايات القاهرة تنظر غدًا محاكمة متهمي "أحداث الطالبية"
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

العثور على جثة مسن مذبوحًا داخل شقته

#

مصرع وإصابة 18 شخصًا في انقلاب "ميكروباص" بحلوان

#

إخلاء سبيل صلاح الموجى «بطل كنيسة حلوان»

#

مقتل ربة منزل على يد زوجها في حلوان

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، إلى مرافعة النيابة في محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، والمتهمون فيها بقتل معاون مباحث حلوان و6 أمناء شرطة آخرين.

وقال ممثل النيابة في بداية مرافعته إن المتهمين المجرمين جعلوا القتل جهاد، والسرقة غنيمة، وجعلوا من السرقة والقتل دين وهذا أبعد ما يكون عن الإسلام السمح مضيفًا: "كم من خير جنود الأرض قتلوا وكم من النساء رملت وكم من الأولاد يتمت على أيدى هؤلاء القتلة"، وتابع أن هؤلاء يتبعون تنظيم "داعش" الإرهابى، وبايعوا قائد التنظيم الإرهابى أبوبكر البغدادي شيخ الإثم والعدوان على السمع والطاعة.

وتابع ممثل النيابة قائلاً: "اجتمع المتهمين على إسقاط الدولة المصرية، فوجهوا نيرانهم إلى رجال الجيش الشرطة والقضاء والشعب ونسوا هؤلاء أن مصر يحمونها رجال لا أشباه رجال مثلهم شعورهم مرخاه على أكتافهم مثل النساء".

وأضاف ممثل النيابة، أن المتهمين في 28 سبتمبر 2015 هاجموا مركبتين تابعتين لرجال الشرطة على طريق أسيوط الزراعي، وأطلقوا عليهم رصاصات التكفير وسقط شهيد من رجال الشرطة وأصيب آخرون.

ووجه ممثل النيابة حديثه للمتهمين قائلًا: "سلاحكم خزي عليكم وسلاحنا تقوى الله، أبيتم أن تعودوا إلى الطريق الصحيح، وقتلتم الكثير من الأرواح تقربا من الشيطان".

وأشار ممثل النيابة، إلى أن المتهمين استكملوا تعليمات إبليس باغتيال العقيد على أحمد فهمي، والمجند محمد رمضان في 9 يناير 2016، رئيس مرور المنيب أثناء خروجه من منزله، وتوجهه إلى عمله وأطلقوا النيران نحوه وسقط شهيدا فطوبى للشهداء، وفي 28 نوفمبر 2013 هاجم المتهمون ارتكازًا أمنيا لقوات الشرطة أمام قرية المناوات بالجيزة، وسقط العديد من رجال الشرطة شهداء مدافعين عن بلادهم.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها: الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل الإسلاميون عائدون ؟

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» كيف وصف "البرادعي" الوضع الحقوقى بالبلاد؟
» الذهب يرتفع 10 جنيهات
» اشتباكات عنيفة بمجمع حكومي شرقي أفغانستان
» صهر ترمب وابنته يصلان تل أبيب للاحتفال بنقل السفارة
» إسرائيليون : الاحتلال لا يمثل يهوديتي
» بالمستندات.. أهالي "الخمسين" للسيسي: ولادنا في خطر
» تفسيران لرؤيا أخت الزوج متزوجة من رجل آخر
» عماد حسين يطالب الحكومة بالكشف عن الأزمة الحقيقية للمترو
» عضو بالصحفيين يعتذر عن حالة التخبط بسبب تأجيل لجنة القيد
» مغني أمريكي يقدم أغاني ذات إيحاءات جنسية
» النقل: "عندنا خصومات مش موجودة فى العالم"

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون