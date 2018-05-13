  • الأحد 13 مايو 2018
  • بتوقيت مصر04:55 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وبرايتون

الرئيس السيسي وياسر رزق

«ياسر رزق»: نظام «السيسي» في خطر

مشروع سد النهضة

مخاوف من انهيار «سد النهضة» قبل 2022

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يتلقى شكاوى المواطنين عبر «فيس بوك»

الدكتور على عبدالعال

«عبدالعال» يهاجم مادة دستورية: الشيطان يكمن في تفاصيلها

محمد عبدالعاطي وزير الري

وزير الري: نعاني من أزمة ندرة المياه وهذا السبب

جمال خاشقجي

خاشقجي : سأكسب رهان وصول إمرأة إلي منصب الرئاسة

خالد داود يستقيل من الدستور

خالد داود يعلن استقالته من رئاسة الدستور

مشاري بن راشد

مشاري بن راشد للإخوان: رمضان شهر المعارك

فيصل القاسم

مذيع الجزيرة : يا لهوي أختي قاضية بإسرائيل

الحصرى: هذا هو سبب تأخر الإنجاب عند الرجال

صحة وتغذية

تاخر انجاب ررجال
تاخر انجاب ررجال

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من "صلاح" على أغنية "الملك المصري"

#

ديبلوماسي جزائري : أيها السوريون ثأركم مع بشار‎

#

برلماني ينتقد صمت الدول العربية تجاه ما يحدث بسوريا

#

ممثلة تتعفن وهي حية .. تعرف على السبب

الرجال

المرض

الأنجاب

دوالى الخصية

الجمعية االاوروبية المصرية

قال الدكتور أسامة الحصرى عضو الجمعية المصرية والأوروبية لجراحة المسالك البولية إن "دوالى الخصيتين" تعتبر من أكثر الأسباب التى تسبب تأخر الإنجاب عند الرجال وهى مشكلة كبيرة, وقد لا تظهر مصحوبة بآلام لدرجة أنها قد تكتشف بالصدفة بعد الزواج كما أن 60% من الرجال مصابون بالدوالى وقد لا يدرى كثير منهم بالمرض.

وأضاف الحصرى أن  هذا المرض من أهم أسباب تأخر الإنجاب الثانوى لرجل سبق له الإنجاب من قبل, مؤكدًا أن العلاج الجراحى هو العلاج الوحيد لدوالى الخصيتين ولا يوجد أي علاج دوائى يؤدى إلى شفاء من هذا المرض، كما أن عملية استئصال الدوالى تعمل على تحسين حالة السائل المنوى وإنتاج الحيوانات المنوية بنسبة 70% سواء من ناحية العدد أو الحركة وبالتالى تزيد الفرصة فى الإنجاب بشكل كبير.

وأشار عضو الجمعية الأوروبية المصرية  إلى أنه من الممكن حدوث دوالي الخصية دون ظهور أي أعراض ولكنها قد تؤدي أيضًا لألم موضعي بالإضافة لخلل في خصوبة الرجل وبالتالى يحدث اضطراب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. «صلاح» يتقدم لليفربول أمام برايتون
» نجم الزمالك لـ«كوبر»: «حسبي الله ونعم الوكيل»
» "بالوسورا" يعلن موعد آخر ظهور لـ"السعيد"
» تعرف على ملعب لقاء الأهلى وكمبالا سيتى
» وفد من حماس يبحث تظاهرات نقل السفارة بالقاهرة
» علاء نبيل مروضًا لـ «ذئاب الجبل»
» اشتباكات عنيفة بمجمع حكومي شرقي أفغانستان
» الطالبة مريم تتوقع قتلها قبل وفاتها
» كيف وصف "البرادعي" الوضع الحقوقى بالبلاد؟
» الذهب يرتفع 10 جنيهات
» صهر ترمب وابنته يصلان تل أبيب للاحتفال بنقل السفارة

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون